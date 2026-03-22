Диетолог Кованова назвала три фрукта, которые надо есть всем весной

Весной можно заметить снижение уровня энергии, что чаще всего говорит о дефиците витаминов. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, какие фрукты особенно важно добавить в рацион в весенний период.
Диетолог отметила, что весной особенно важны цитрусовые (апельсин, грейпфрут) и киви.
«Цитрусовые и киви полезны как источник витамина C и калия, хотя при повышенной кислотности желудка их стоит ограничивать», — предупредила эксперт.
Специалист напомнила, что переизбыток витаминов из добавок может нанести вред здоровью, принимать их следует только при подтвержденной нехватке. Установить это помогут врачи после сдачи соответствующих анализов.
Кроме уже названных фруктов, специалисты советуют добавить в весенний рацион яблоки, которые богаты пектином и калием.
