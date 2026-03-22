В Красноярск идет снежное тепло

После периода мартовских холодов в Красноярске ожидается стабильное повышение температуры. Согласно прогнозам синоптиков, в течение предстоящей недели дневные показатели будут удерживаться в положительных значениях.
В понедельник, 23 марта, воздух прогреется до +4 градусов, осадки не прогнозируются. Во вторник сохранится аналогичная температура днем, однако ночью столбик термометра опустится до −4 градусов, возможен кратковременный снег.
К середине недели станет чуть теплее. В среду, 25 марта, ожидается +5 градусов, при этом не исключен небольшой снег. Самым теплым днем станет четверг, 26 марта: температура поднимется до +7 градусов. В пятницу, 27 марта, существенных изменений не произойдет — днем будет около +6 градусов.
Ночные температуры в эти дни будут варьироваться от −1 до +2 градусов, поэтому в утренние часы сохранится вероятность заморозков. Снегопады, характерные для этого месяца, тоже ожидаются.
