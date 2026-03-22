Педагог в 88 носит каблуки и дружит с молодёжью

На юге России живёт педагог — настоящий рекордсмен по количеству написанных учебников и пособий. Их около двухсот! Стаж работы Галины Николаевны Сычёвой в школе тоже рекордный: более 60 лет.
Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут помешать ей каждое утро входить в класс и радостно приветствовать своих учеников. Между тем этой зимой заслуженному учителю России исполнилось 88. Секреты того, откуда берётся энергия и время на множество разнообразных дел, выяснял Rostov.aif.ru.
С мессенджерами на ты.
В её домашней библиотеке более тысячи книг. Она много читает, работает за компьютером, пользуется мессенджерами. Её учебники и пособия пользуются огромной популярностью в стране. Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения, награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.
И, конечно, всегда гордая осанка, туфли на каблуках, пышная волна хорошо уложенных волос, изящная шляпка — такой знают Галину Николаевну, учителя начальных классов физико-математического лицея № 33 им. Ростовского полка народного ополчения, все поколения её учеников.
Пару лет назад она было решила уйти на пенсию, поддавшись на уговоры родственников, но в этом учебном году снова вернулась в первый класс. Заменила молоденькую коллегу, ушедшую в декрет.
Обучив школьным премудростям поколения «миллениалов», «зумеров» и даже «иксов», заслуженный педагог теперь пришла к «альфам» — новому поколению, с раннего детства погружённому в цифровой мир. Удаётся ли найти ей общий язык с ними и не жалеет ли она о том, что вышла на работу?
«Не жалею! — признаётся Галина Сычёва. — Когда я возвращаюсь домой, дочь спрашивает меня: “Не устала?” И я отвечаю: “Нет!” Получаю настоящую радость от общения с ребятами. Мы с ними никогда не ссоримся, мне не за что их ругать. Вы посмотрите на их тетрадки: у первоклассников каллиграфический почерк. Такие тетради проверять одно удовольствие!».
Игрушки можно, телефоны — нет.
Современных педагогов волнует, что гаджеты и соцсети плохо повлияют на юное поколение, отучат от живого общения друг с другом. Галина Сычёва легко справилась с этой проблемой: договорилась с родителями учеников, чтобы телефоны на уроки не носили. Зато можно брать игрушки. Ведь первоклашки — вчерашние детсадовцы, и плюшевый мишка для кого-то по-прежнему верный друг.
Один мальчик принёс в класс какого-то необычного мишку, рассказал историю про него. Другая девочка принесла куклу… Начался обмен игрушками, разговоры, общение на самых добрых нотах, а после и дружба. Детям оказался совсем не нужен никакой телефон. А главное, в обычной беседе происходит навык развития речи. Дети потом не боятся выходить к доске, что-то рассказывать и пересказывать, они этому уже научились.
Как-то в класс Сычёвой привели мальчика, от которого настрадались другие учителя. Жаловались, что ругается, дерётся. Она посадила его в свой класс, посмотрела: сидит тихо, ни с кем не ссорится. А всё потому, что попал в коллектив, где его не трогают, не задирают.
Если к «цифровому поколению» у Галины Николаевны претензий нет, то учебниками современных авторов она не вполне довольна. Видимо, ориентируясь на клиповое сознание «альф», там ставят много картинок и совсем чуть-чуть текста, один стишок, четверостишье.
«Так детей читать не научишь! — уверена заслуженный педагог. — Поэтому я даю им читать небольшие дополнительные тексты. Сама распечатываю их, делаю копии на ксероксе. Ребёнок, который научится хорошо читать, будет и решать лучше. Читающий ребёнок — развитой. Мы ведь ещё не просто читаем, а учимся на примерах литературных героев, рассуждаем, как стоило себя вести, а как не надо».
Класс Сычёвой считается образцовым. Не скандалят на переменах, по школе ходят спокойно, без шума и крика. Родители удивляются тому, как много могут узнать дети в первом классе, и готовы на руках её носить в прямом и переносном смысле. А всё потому, что у Галины Николаевны есть секретный принцип, взятый ею у одного из прежних директоров лицея Елена Викторовны Еремеевой: «Мягкими ручками делать хорошие дела». Как она убедилась за время многолетней практики, добрые руки совершают настоящие чудеса.
«Погрузили и отправили!».
Галина Николаевна родилась в 1937 году в Ленинграде. Мама её работала на военном заводе и, когда началась Великая Отечественная война, её вместе с заводом эвакуировали в Саратов.
«Никто не спрашивал, где там ваши дети и хотите ли вы ехать с ними, — вспоминает Галина Николаевна. — Погрузили и отправили! А я в трёхлетнем возрасте осталась с бабушкой в деревне в Ленинградской области. Мама отвезла меня туда как раз перед войной в начале июня 1941-го».
Только в 1943 году, когда блокада города на Неве была прорвана, родственники сообщили матери, что буквально умирают с голода и просят забрать ребёнка. Тогда матери с трудом удалось добраться к ним и увезти дочку к себе в Саратов. Отец же маленькой Гали погиб в Ленинграде.
В дальнейшем жизнь ещё не раз ставила Галину в сложные условия. Вышла замуж за хорошего человека, строителя, управляющего трестом. В конце 70-х — начале 80-х годов его отправили в Нигерию на строительство металлургического сталелитейного комбината в район Аджаокута. Галина поехала с ним, учила ребятишек в русской школе.
«Такая жара и влага, что можно было с ума сойти, — говорит Галина Николаевна. — Вместе с нашими специалистами работали представители Франции, ФРГ, Индии. Я учила русских детей, у иностранцев были свои школы. На уроки нас возили с утра, на машинах туда и обратно. А на строительстве в середине дня для сотрудников делали перерыв на два часа, муж приезжал на обед отдохнуть. Так что я должна была к этому времени быть дома. Нашей семье выделили большой дом с двумя залами, двумя спальнями. В каждой комнате стояли кондиционеры. Но политическая обстановка была неспокойная, несколько раз по какой-то причине случались забастовки местного населения, электричество отключали, кондиционеры переставали работать. Приходилось заворачиваться в мокрые простыни, чтобы как-то дышать».
Когда выяснилось, что в громадном поселении живёт около трёх тысяч женщин, Галина Сычёва стала председателем женсовета, организовывала интересные мероприятия, концерты, выступления в посольстве.
Три поколения педагогов.
Говорят, сапожник обычно бывает без сапог, но только не в этом случае. В семье Сычёвой три поколения педагогов, и все они большие труженики. Дочь Марина Александровна Сычёва — заместитель директора по воспитательной работе Донского педагогического колледжа, кандидат философских наук. Тоже пишет книги. Именно она стала инициатором и организатором «Пушкинского бала», на котором студенты колледжей и техникумов исполняли танцы пушкинской эпохи, читали стихи и романсы девятнадцатого века.
Внук Александр учился по специальности «физвоспитание», работает в спортивной сфере. А когда выбирал жену, преподнёс семье сюрприз. Сказал: «Я познакомился с девушкой. Её зовут… Галина Сычёва! Только она Александровна». Сначала посмеялись, но молодые люди начали встречаться, у них нашлось действительно много общего, решили пожениться. Девушка оказалась круглой отличницей в школе, институт окончила с красным дипломом. Да и в отношениях — умнейшая женщина, труженица, заботливая жена и мать. Теперь уже Галина Александровна Сычёва пришла учителем в начальные классы в физико-математический лицей № 33.
Родился сын. Сейчас Николаю, правнуку Галины Николаевны, 11 лет, он участвует в предметных олимпиадах, занимает призовые места. Занимается в музыкальной школе по классу гитары.
Младшему Андрюше всего три месяца, он стал настоящим подарком прабабушке, родившись 2 декабря, ведь у неё день рождения 4-го декабря! Именно благодаря Андрюше прабабушка вернулась в лицей, чтобы заменить у школьной доски молодую маму, свою невестку. Такая вот преемственность поколений и готовность поддержать друг друга.
В чём же секрет сохранения энергии и работоспособности в зрелом возрасте? Диета? Зарядка по особой системе?
«Заведите собаку! Будут у вас и прогулки, и пробежки, и море позитива. Причём если от обычной зарядки можно позволить себе отказаться, полениться денёк-другой, с собакой этого не получится. Вставай и иди!» — смеётся ростовчанка.
Сама она гуляет с пуделем Генри обязательно час утром и час вечером. Диетами никогда не увлекалась, хотя сейчас стала есть немного меньше сладкого и больше овощей. «Главный секрет бодрости — хорошие семейные отношения, то, что мы друг друга бережём и помогаем в трудную минуту», — говорит она.
И она права: их семья живёт именно по этому принципу!