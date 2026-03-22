Педагог в 88 носит каблуки и дружит с молодёжью

«Такая жара и влага, что можно было с ума сойти, — говорит Галина Николаевна. — Вместе с нашими специалистами работали представители Франции, ФРГ, Индии. Я учила русских детей, у иностранцев были свои школы. На уроки нас возили с утра, на машинах туда и обратно. А на строительстве в середине дня для сотрудников делали перерыв на два часа, муж приезжал на обед отдохнуть. Так что я должна была к этому времени быть дома. Нашей семье выделили большой дом с двумя залами, двумя спальнями. В каждой комнате стояли кондиционеры. Но политическая обстановка была неспокойная, несколько раз по какой-то причине случались забастовки местного населения, электричество отключали, кондиционеры переставали работать. Приходилось заворачиваться в мокрые простыни, чтобы как-то дышать».