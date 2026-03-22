В Хабаровске после аварии остались без горячей воды и отопления три района

На трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске произошел порыв. Из-за коммунальной аварии отсутствует отопление и горячая вода в домах трех районов города. Об этом сообщил мэр краевого центра Сергей Кравчук.

Источник: "Российская газета"

На трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске произошел порыв. Из-за коммунальной аварии отсутствует отопление и горячая вода в домах трех районов города. Об этом сообщил мэр краевого центра Сергей Кравчук.

«Специалисты ДГК “Хабаровские тепловые сети” на месте в количестве 25 человек и 8 единиц техники уже приступили к ликвидации аварии. На период восстановительных работ горячая вода и отопление будет отсутствовать у потребителей Железнодорожного, Кировского, Центрального районов города Хабаровска», — говорится в сообщении градоначальника.

Сергей Кравчук держит ход восстановительных работ на контроле, сформирован штаб на месте аварии в районе улицы Совхозной. Ожидается, что подача теплоносителя возобновится до 17 часов местного времени.