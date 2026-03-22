Инфекционист Ермолаева назвала симптомы пастереллеза у людей

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Заражение пастереллезом у людей вызывает лихорадку и поражение внутренних органов. При этом форма болезни зависит от того, куда проник возбудитель, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева.
«Пастереллез у людей проявляется высокой лихорадкой, выраженной интоксикацией, поражением внутренних органов. Форма болезни определяется местом проникновения возбудителя: кожная форма развивается при попадании на травмированную кожу, при ослюнении, царапинах или укусах с появлением гнойничков, абсцессов, флемон», — рассказала Ермолаева.
Она уточнила, что у заболевания есть также легочная форма, возникающая при вдыхании микроба, она протекает по типу пневмонии. Самой опасной считается септическая, поскольку представляет угрозу жизни вследствие развития дисфункции всех органов и систем.
«Возбудители пастереллеза у животных находятся в крови, слюне, различных органах и выделяются с фекалиями и мочой, поэтому встречаются в воде открытых водоемов, почве, навозе. Заражение возможно при вдыхании, контакте, употреблении инфицированных продуктов питания и воды, заглатывании воды при купании, укусе слепней», — добавила эксперт.
Вспышка пастереллеза охватила 10 регионов России, включая Новосибирскую область. Здесь очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, где проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Ситуация затронула порядка 0,6% всех хозяйств региона. По данным управления ветеринарии региона, пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки заболевания там назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. На всей территории области введен режим чрезвычайной ситуации.
Владельцы изъятого скота получают компенсации за каждое животное, им и членам их семьи утверждены ежемесячные выплаты сроком на девять месяцев. Также предполагается возмещение на восстановление поголовья.