Инфекционист Ермолаева назвала симптомы пастереллеза у людей

Вспышка пастереллеза охватила 10 регионов России, включая Новосибирскую область. Здесь очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, где проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Ситуация затронула порядка 0,6% всех хозяйств региона. По данным управления ветеринарии региона, пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки заболевания там назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. На всей территории области введен режим чрезвычайной ситуации.