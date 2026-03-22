Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за потепления проснулись первые змеи

Автор ролика предположил, что это гадюка, однако подписчики в комментариях опознали в ней обыкновенного ужа.

В Аксайском районе Ростовской области местный рыбак заметил первую в этом сезоне змею. Кадрами он поделился в чате рыболовов 21 марта.

Пресмыкающееся обнаружили в районе острова Шишловский. На видео видно, что змея пока не проявляет высокой активности — это характерно для первых дней после пробуждения от спячки.

Автор ролика предположил, что это гадюка, однако подписчики в комментариях опознали в ней обыкновенного ужа.

Специалисты отмечают, что первыми после зимней спячки выходят неядовитые змеи, которые выбираются на поверхность, чтобы погреться на солнце. К середине апреля их активность значительно возрастет.