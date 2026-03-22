Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили группу гексакоптеров ВСУ под Запорожьем

Источник: Аргументы и факты

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» уничтожили группу гексакоптеров ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что разведывательные БПЛА обнаружили активность тяжелых гексакоптеров противника. Для нейтрализации угрозы были задействованы мобильные группы воздушного прикрытия.

Как отметили в Минобороны, операторы FPV-дронов провели серию точных ударов, в результате которых вся группа тяжелых гексакоптеров была уничтожена прямыми попаданиями.

Также сообщается, что для координации действий расчетов разведывательных и ударных беспилотников, а также для контроля результатов применялись штатные средства связи и управления отечественного производства.

Ранее сообщалось, что военные РФ сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области.

