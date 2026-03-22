ВС РФ уничтожили группу гексакоптеров ВСУ под Запорожьем

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» уничтожили группу гексакоптеров ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что разведывательные БПЛА обнаружили активность тяжелых гексакоптеров противника. Для нейтрализации угрозы были задействованы мобильные группы воздушного прикрытия.
Как отметили в Минобороны, операторы FPV-дронов провели серию точных ударов, в результате которых вся группа тяжелых гексакоптеров была уничтожена прямыми попаданиями.
Также сообщается, что для координации действий расчетов разведывательных и ударных беспилотников, а также для контроля результатов применялись штатные средства связи и управления отечественного производства.
Ранее сообщалось, что военные РФ сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области.