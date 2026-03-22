Юрист Воропаев рассказал, как избежать штрафа за непостановку машины на учет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Водитель может попытаться оспорить штраф за непостановку автомобиля на регистрационный учет в установленный десятидневный срок и избежать наказания, если документы были поданы через портал «Госуслуги» или МФЦ, процедура затянулась не по вине владельца машины, который может подтвердить дату обращения. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Водитель после приобретения автомобиля должен зарегистрировать его в течение 10 дней, не считая дня покупки, отметил юрист. В противном случае он может быть привлечен к административной ответственности. «Избежать наказания можно, если документы на регистрацию были поданы через портал “Госуслуги” или МФЦ, но процедура затянулась не по вине владельца транспортного средства, а он сможет подтвердить дату обращения», — сказал Воропаев, подчеркнув, что это не гарантирует 100-процентное освобождение от ответственности.
«Но это касается только штрафа за то, что автомобиль не поставлен на учет (ст. 19.22). Наказание за управление автомобилем, который не поставлен на учет в срок, сохраняется в любом случае, когда водитель управляет таким транспортным средством», — уточнил он.
Водителю, который управляет не поставленным на учет в течение 10 дней автомобилем, грозит штраф в размере 500−800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа составит 5 000 рублей или последует лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Просто непостановка автомобиля на учет после покупки в течение 10 дней может обернуться водителю штрафом в 1 500 — 2 000 рублей.