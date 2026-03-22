Паводок чреват риском подхватить вирусный гепатит, предупреждает Роспотребнадзор по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с активным таянием снега и началом паводкового периода обращаем внимание жителей региона на повышенные риски распространения острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А», — говорится в сообщении.
Вирус гепатита А может попасть в организм человека при употреблении некипяченой воды из колодцев и родников, а также при использовании талых вод для хозяйственно-бытовых нужд.
«Наиболее эффективным способом защиты от вирусного гепатита А является вакцинопрофилактика. Детям от 6 до 32 недель также проводится вакцинация от ротавирусной инфекции, взрослым и детям в возрасте от 3 лет и старше — от дизентерии», — отмечается в комментарии.
В случае появления признаков заболевания (общее недомогание, повышение температуры, тошнота, рвота, потемнение мочи и пожелтение кожных покровов и склер глаз, жидкий стул) важно своевременно обращаться за медицинской помощью.