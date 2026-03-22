Склад боеприпасов ВСУ взорвался в центре Краматорска

В городе Краматорске, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, боеприпасы хранились в импровизированном складе, оборудованном в местном ателье.

— Произошел самоподрыв, детонация длится уже порядка двух часов, — говорится в сообщении.

На видео зафиксирован мощный пожар, зарево которого видно на большом расстоянии от места происшествия. Детали не уточняются.

В этот же день в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военнослужащие поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Атаки производились по пунктам управления дронов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

20 марта стало известно, что за неделю Вооруженные силы (ВС) РФ освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над селом Сопычь в Сумской области.