Эксперт Голубева рассказала, когда сотрудника с ОРВИ не допускают к работе

МОСКВА, 22 марта. / ТАСС/. Работодатель не вправе отстранять сотрудника, который пришел на работу с температурой или другими признаками ОРВИ. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Само по себе появление сотрудника на работе с температурой или признаками ОРВИ прямо не запрещено трудовым законодательством. Работодатель не вправе отстранить работника только на этом основании, поскольку перечень случаев обязательного отстранения закреплен в ст. 76 Трудового кодекса РФ и не включает симптомы простуды», — сказала Голубева.
Эксперт подчеркнула, что работодатель в отдельных ситуациях действительно должен не допускать к работе сотрудников с признаками инфекции — но только если есть соответствующее предписание санитарных органов или такие меры введены на уровне региона или страны. Действующие рекомендации Роспотребнадзора по контролю температуры работников носят рекомендательный характер и не являются обязательными, добавила Голубева.
Работодатель вправе предложить сотруднику оформить больничный, перейти на дистанционный формат или временно не допускать к работе по согласованию сторон, если состояние здоровья может представлять риск для других работников. Сотрудник, в свою очередь, обязан проинформировать начальство о состоянии здоровья, если оно влияет на выполнение работы или безопасность окружающих, а также следовать рекомендациям врача, отметила Голубева.