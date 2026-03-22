В четырех районах Ростовской области ночью 22 марта уничтожены БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки БПЛА ВСУ минувшей ночью 22 марта были ликвидированы в Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
Как отметили власти, в настоящий момент опасность атак беспилотников сохраняется. Жителей призывают соблюдать осторожность.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше