В Гильдии риэлторов назвали города РФ с самым дорогим жильем

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин в разговоре с aif.ru назвал города с самыми высокими ценами в России за квадратный метр жилья в новостройках.
«Москва сохраняет статус самого дорогого регионального рынка новостроек: средняя стоимость “квадрата” в массовом сегменте превышает 350 тыс. руб. за кв. м, а в малогабаритном и центральном сегментах может подходить к 400 тыс. руб. и выше», — отметил эксперт.
Санкт‑Петербург занимает второе место по уровню цен: в среднем стоимость квадратного метра в новостройске составляет около 240−250 тыс. руб., уточнил Шурыгин.
«Среди региональных рынков к дорогим относятся также Московская область, Сочи и ряд курортных территорий юга России, где стоимость “квадрата” в малогабаритных квартирах сопоставима с Москвой и превышает 300 тыс. руб. за кв. м», — добавил собеседник aif.ru.