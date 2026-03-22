В Гильдии риэлторов назвали города РФ с самым дорогим жильем

Цены за жилой квадратный метр в некоторых городах достигает 400 тыс. рублей. Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин назвал города с самым дорогим жильем.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин в разговоре с aif.ru назвал города с самыми высокими ценами в России за квадратный метр жилья в новостройках.

«Москва сохраняет статус самого дорогого регионального рынка новостроек: средняя стоимость “квадрата” в массовом сегменте превышает 350 тыс. руб. за кв. м, а в малогабаритном и центральном сегментах может подходить к 400 тыс. руб. и выше», — отметил эксперт.

Санкт‑Петербург занимает второе место по уровню цен: в среднем стоимость квадратного метра в новостройске составляет около 240−250 тыс. руб., уточнил Шурыгин.

«Среди региональных рынков к дорогим относятся также Московская область, Сочи и ряд курортных территорий юга России, где стоимость “квадрата” в малогабаритных квартирах сопоставима с Москвой и превышает 300 тыс. руб. за кв. м», — добавил собеседник aif.ru.