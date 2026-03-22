Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске три района остались без тепла из-за аварии на ТМ-32

Аварию на тепломагистрали ТМ-32 в Хабаровске устранят к пяти часам вечера.

В воскресенье, 22 марта, в краевой столице зафиксирован серьезный порыв на трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 (зона ТЭЦ-3). Из-за повреждения сети отопление и горячая вода временно отсутствуют в жилых домах Железнодорожного, Кировского и Центрального районов. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, специалисты «Хабаровских тепловых сетей» уже приступили к ликвидации аварии. На месте работают 25 человек и 8 единиц техники. Порыв уже обнаружен, идет замена поврежденного участка. Ход работ под личный контроль взял мэр города Сергей Кравчук: на месте ЧП сформирован оперативный штаб.

Энергетики планируют завершить ремонт в кратчайшие сроки и восстановить подачу тепла потребителям до 17:00 сегодняшнего дня. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru