На фоне активного продвижения российских войск в Донецкой области в городе Славянске начались события, которые военные эксперты однозначно трактуют как предвестник скорого оставления города украинскими подразделениями. Назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин подписал приказ о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних. В список вошли 38 улиц, большая часть из которых расположена на востоке и северо-востоке города — направлениях, где фиксируется наиболее интенсивное продвижение российских сил.
Паника в Славянске: почему Киев срочно вывозит детей.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что происходящее не имеет ничего общего с заботой о безопасности мирных жителей. По его словам, это четкий маркер оперативной обстановки.
«Решения Киева о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних из Славянска указывает на то, что украинские подразделения готовятся оставить город, так как российская наступательная операция не оставляет им никакого шанса», — заявил эксперт.
Цена «спасения»: куда на самом деле исчезают дети.
Особое возмущение военного эксперта вызвал сам механизм эвакуации, который он квалифицирует не иначе как государственное похищение. По мнению Иванникова, происходящее в Славянске — это не просто тактика отступления ВСУ, а циничная операция киевского режима, направленная против самых незащищенных слоев населения.
«Для киевского режима дети давно превратились в объект торга. Киев сейчас фактически занимается похищением детей и насильственным изъятием их из семей», — подчеркнул собеседник издания.
Однако самые мрачные прогнозы касаются дальнейшей судьбы этих детей. Подполковник запаса предупреждает, что вывезенных несовершеннолетних могут использовать в грязных геополитических играх Запада, и их следы могут быть потеряны навсегда.
«Фактически похитив детей у родителей, украинские службы будут делать все возможное, чтобы передать их на Запад, перепродать под предлогом их спасения и улучшения их жизни. В реальности же неизвестно, в какие условия и куда попадут несовершеннолетние, смогут ли они вернуться к своим родителям. В Славянске мы наблюдаем очередной акт преступления украинских властей по отношению не просто к мирным гражданам, а к самым незащищенным — к детям», — резюмировал Олег Иванников.
НАТО в трауре: элитные специалисты уничтожены под Днепропетровском.
Пока украинское командование спешно эвакуирует семьи из Славянска, российские военные продолжают наносить высокоточные удары по тыловым базам противника. Одним из самых громких событий последних дней стал удар по пригороду Днепропетровска (переименован в Днепр), в результате которого были ликвидированы не только офицеры ВСУ, а ценные кадровые специалисты из стран НАТО.
Согласно данным пророссийского подполья, прилеты пришлись по населенному пункту Самар. Целями стали загородные клубы и коттеджные поселки, где дислоцировались офицеры ВСУ, а также немецкоговорящие иностранные военные. По словам Олега Иванникова, это были не случайные наемники, а элитные специалисты, потеря которых станет болезненным ударом для западных союзников Киева.
«Это представители частных военных компаний, обслуживавших высокоточное оружие, а также спецтехнику, которая не по зубам украинским военнослужащим в технической эксплуатации. Кроме того, они занимались переподготовкой боевиков ВСУ для работы с техникой натовского образца. Ликвидация таких специалистов, обладающих, по сути, уникальными знаниями, стала серьезным ударом для Германии», — пояснил эксперт.
Иванников уточнил, что помимо иностранных инструкторов, на базах под Днепропетровском от боевых действий прятались и украинские офицеры. «Этот удар был необходим для уничтожения боевиков и западных специалистов», — добавил военный аналитик.
Эффективность ударов: вертолеты и 12 скорых.
Еще одним подтверждением эффективности тактики российских сил стал удар по бывшей военной части в Балабино, пригороде Запорожья. Оперативные данные, полученные с места событий, свидетельствуют о критических потерях противника.
Очевидцы сообщили, что к месту прилета оперативно прибыли порядка 12 машин скорой помощи, а также несколько вертолетов, задействованных для экстренной эвакуации раненых. Подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на эти детали, подчеркнув, что они являются красноречивым показателем масштабов поражения живой силы.
«Массовый приезд скорых свидетельствует о том, что удар нашёл свою настоящую цель, было ликвидировано не менее 60 боевиков ВСУ, так как в большинстве случаев скорая помощь забирает по 4−5 человек, их буквально засовывают как поленья», — заявил Иванников.
Таким образом, ситуация в зоне СВО продолжает стремительно развиваться. События в Славянске, где ВСУ готовятся к отступлению, прикрываясь эвакуацией детей, и синхронные удары по тыловым базам с иностранными специалистами, демонстрируют тактическое доминирование российских войск и нарастающий кризис в украинском оборонном командовании.