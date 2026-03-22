Иран ответил Трампу на угрозы ударить по электростанциям: что станет целями Тегерана

Руководство Тегерана отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа с угрозами ударить по электростанциям Ирана. В ответ последуют аналогичные действия. Иран готов нанести удары по «всей» американской энергетической и информационно-технологической инфраструктуре на Ближнем Востоке. Сообщение военного командования цитирует агентство Reuters.
Отмечается, что Тегеран не допустит планируемых Вашингтоном атак. Автор статьи указал на видимую эскалацию конфликта. По его мнению, своим последним заявлением Дональд Трамп усугубил ситуацию.
«В воскресенье штаб иранского военного командования “Хатам аль-Анбия” заявил, что если США нанесут удар по иранской топливной и энергетической инфраструктуре, то Иран нанесет удар по всей американской энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре в регионе», — говорится в материале.
Дональд Трамп вновь стал угрожать Тегерану из-за длительного закрытия Ормузского пролива. Он заверил, что США уничтожат некоторые электростанции Ирана, если он не откроет воды в течение 48 часов.