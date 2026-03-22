В Госдуме хотят защитить россиян от ошибок искусственного интеллекта

В России может появиться институт уполномоченного по защите прав граждан в сфере искусственного интеллекта. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Предлагаемый институт мог бы обеспечивать прием и рассмотрение жалоб граждан и организаций на решения, принятые с использованием технологий искусственного интеллекта, а также системно анализировать случаи ошибок алгоритмов, распространения недостоверной информации, проявлений дискриминации и иных негативных последствий их применения», — цитирует ТАСС письмо Чернышова главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Вице-спикер указал, что более 70% крупных компаний в РФ применяют ИИ в бизнесе, государственные сервисы также используют его. При этом с ростом сферы применения ИИ риски ошибок, распространения недостоверной информации и других негативных последствий также увеличиваются, отметил Чернышов.
Федеральный институт по защите прав граждан в сфере ИИ повысит доверие россиян к цифровым технологиям, выразил уверенность Чернышов.
