В Госдуме хотят защитить россиян от ошибок искусственного интеллекта

Чернышов: нужен институт уполномоченного по защите прав граждан в сфере ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться институт уполномоченного по защите прав граждан в сфере искусственного интеллекта. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Предлагаемый институт мог бы обеспечивать прием и рассмотрение жалоб граждан и организаций на решения, принятые с использованием технологий искусственного интеллекта, а также системно анализировать случаи ошибок алгоритмов, распространения недостоверной информации, проявлений дискриминации и иных негативных последствий их применения», — цитирует ТАСС письмо Чернышова главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Вице-спикер указал, что более 70% крупных компаний в РФ применяют ИИ в бизнесе, государственные сервисы также используют его. При этом с ростом сферы применения ИИ риски ошибок, распространения недостоверной информации и других негативных последствий также увеличиваются, отметил Чернышов.

Федеральный институт по защите прав граждан в сфере ИИ повысит доверие россиян к цифровым технологиям, выразил уверенность Чернышов.

Ранее в Госдуме уже выносили на обсуждение риски при использовании нейросетей.

Тем временем адвокат Игорь Бушманов перечислил плюсы использования ИИ в качестве судей.

А вот в Европарламенте отключили функции ИИ на планшетах парламентариев, это сделано в целях безопасности.