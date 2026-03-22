Трамп заявил, что США стерли Иран с лица земли и не хотят сделки

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 марта, в соцсети Truth Social сделал резкое заявление в адрес Ирана. Он утверждает, что американские военные «полностью стерли Иран с лица земли», причем «на несколько недель раньше срока».

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 марта, в соцсети Truth Social сделал резкое заявление в адрес Ирана. Он утверждает, что американские военные «полностью стерли Иран с лица земли», причем «на несколько недель раньше срока».

Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что не заинтересован в сделке с Тегераном.

— Их руководство ушло, их военно-морской флот и военно-воздушные силы уничтожены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я нет! — написал Трамп.

Так глава Белого дома ответил на критику о том, что он не достиг целей в отношении Ирана.

В этот же день Трамп заявил, что Вашингтон «нанесет удар и уничтожит» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.

Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом начала обсуждение потенциальных переговоров с иранской стороной.

Еще 12 марта глава Белого дома заявил что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше