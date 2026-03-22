Трамп заявил, что США стерли Иран с лица земли и не хотят сделки

Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что не заинтересован в сделке с Тегераном.
— Их руководство ушло, их военно-морской флот и военно-воздушные силы уничтожены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я нет! — написал Трамп.
Так глава Белого дома ответил на критику о том, что он не достиг целей в отношении Ирана.
В этот же день Трамп заявил, что Вашингтон «нанесет удар и уничтожит» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.
Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом начала обсуждение потенциальных переговоров с иранской стороной.
Еще 12 марта глава Белого дома заявил что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.