Наступление на Харьков: бойцы РФ захватывают тайные «карманы» ВСУ

Российские подразделения продолжают улучшать свое тактическое положение в зоне специальной военной операции. Последние данные с линии боевого соприкосновения свидетельствуют о серьезном прогрессе на купянском направлении.
За последние двое суток российским штурмовым группам удалось не только продвинуться вперед, но и зачистить важные узлы обороны противника, что открывает новые оперативные перспективы.
По информации, полученной от военных экспертов, речь идет о системной работе по нарушению цепочки снабжения украинских формирований. Это не просто тактический успех, а подготовка плацдарма для дальнейшего наступления.
Заняты опорные пункты и лесополосы.
Согласно данным, поступившим от профильных Telegram-каналов, российские подразделения выбили украинские формирования из ряда укрепленных опорных пунктов и лесополос в районе села Петропавловка. Этот населенный пункт расположен в непосредственной близости от Купянска — важного логистического центра, который наши войска уже прочно удерживают.
Ключевым итогом этих действий стало занятие так называемого «кармана» — достаточно крупного участка местности, который противник ранее использовал для накопления резервов и огневых средств. Ликвидация этого выступа в линии фронта позволяет выровнять передний край и создать угрозу флангам обороны ВСУ.
Логистика ВСУ под ударом: экспертная оценка.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии для aif.ru подробно разобрал значение происходящего. По его словам, действия российских войск в районе Купянска носят не спонтанный, а планомерный характер.
«Наши войска в районе Купянска в течение последних двух суток очень хорошо продвинулись, они заняли несколько опорных пунктов. Этот “карман”, о котором идет речь, находится в районе Петропавловки. Это не сам Купянск, а подступы к нему. Районный центр мы уже давно контролируем. Сейчас мы выходим на логистику ВСУ в направлении самого Харькова», — пояснил эксперт.
Матвийчук акцентирует внимание на том, что сейчас происходит постепенное перерезание тех транспортных артерий, по которым противник получает подкрепление. Как только контроль над этими маршрутами будет утерян украинскими формированиями, их обороноспособность в агломерации значительно снизится.
Когда ждать мощного наступления на Харьков.
Одним из самых обсуждаемых вопросов остается перспектива дальнейшего развития наступления. Эксперт отмечает, что оперативная пауза и текущие действия во многом обусловлены погодными условиями. Распутица и снег традиционно затрудняют маневр тяжелой техники и усложняют логистику для наступающей стороны.
Однако, по мнению Анатолия Матвийчука, этот период уже подходит к концу. С изменением погодных условий следует ожидать качественного усиления активности российских войск.
«Российские подразделения в течение последних двух суток очень хорошо продвинулись и заняли несколько опорных пунктов. Сейчас занят “карман” в районе села Петропавловка. Мы выходим на логистику, собственно говоря, самого Харькова, перерезаем те дороги, с которых ВСУ получают подмогу. Сейчас у нас большие успехи на этом направлении, я думаю, сейчас сойдет снег, уйдет грязь и мы начнем мощное наступление на Харьков», — подчеркнул военный эксперт.
Ситуация на направлении: итоги двух суток.
Анализируя последние 48 часов боевой работы, можно выделить несколько ключевых факторов, которые повлияли на успех:
Продвижение идет не «нахрапом», а через выдавливание противника из укрепрайонов и лесополос, что снижает потери. Перерезание логистических цепочек лишает ВСУ возможности оперативно перебрасывать резервы к местам прорывов.
Занятие «кармана» у Петропавловки позволяет создать условия для охвата группировки противника, что вынуждает его отходить на менее подготовленные рубежи.
Для украинских формирований, удерживающих оборону в этом районе, сложившаяся ситуация означает постепенную утрату инициативы. Потеря контроля над ключевыми лесополосами и опорниками ведет к тому, что российские штурмовые группы получают возможность выходить на оперативный простор для ударов по тыловым коммуникациям.
Таким образом, текущее продвижение российских войск в районе Купянска является важным этапом подготовки к более масштабным наступательным действиям. Занятие опорных пунктов и ликвидация «кармана» у Петропавловки позволяют перерезать логистику противника, ведущую к Харькову.
Как отмечают эксперты, после улучшения погодных условий и схода снежного покрова интенсивность боевых действий на этом направлении, вероятно, возрастет многократно. Главной целью остается перекрытие всех каналов снабжения ВСУ, что неизбежно скажется на их способности удерживать позиции в агломерации.