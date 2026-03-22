В Красноярске работник автомойки устроил шоппинг с найденной в пылесосе чужой кредиткой

В Красноярске будут судить работника автомойки, похитившего деньги с найденной кредитной карты клиента.
В октябре 2025 года года в дежурную часть отдела полиции в Красноярске обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что обнаружила в мобильном приложении банка уведомления о списании денежных средств. При этом саму кредитную карту она найти не смогла — помнила лишь то, что видела ее несколько дней назад в своей машине перед поездкой на автомойку.
Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался ранее не судимый 41-летний красноярец, работавший на автомойке. Выяснилось, что в конце рабочего дня мужчина занимался техобслуживанием оборудования и чистил пылесос. Внутри он обнаружил банковскую карту, которую, вероятно, случайно выронила клиентка. Вместо того чтобы сообщить о находке руководству или попытаться вернуть карту владелице, мойщик забрал ее себе.
На протяжении нескольких дней он расплачивался чужой кредиткой в различных магазинах города, совершая покупки бесконтактным способом. Всего успел потратить 58 тыс. руб.
В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Красноярска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции напоминают: согласно закону, использование денег с чужого счета является тяжким преступлением. В случае обнаружения чужой карты необходимо передать ее в ближайший отдел полиции.