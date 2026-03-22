Над военной базой в США уже несколько ночей фиксируют неизвестные БПЛА: там базируются ядерные бомбардировщики

Над американской военной базой зафиксировали пролеты беспилотных летательных аппаратов. Дроны обнаружены у объекта в штате Луизиана. БПЛА несколько ночей совершали налеты на базу с ядерными бомбардировщиками B-52, сообщает издание The Independent.
Указывается, что инциденты обеспокоили военных. Природа БПЛА остается неизвестной. Американское командование в связи с пролетом дронов вводило режим изоляции и приостанавливало работу взлетно-посадочных полос.
По мнению военных, БПЛА могли быть запущены с целью разведки. Официальная версия пока не озвучена.