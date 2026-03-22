Вражеские БПЛА атаковали четыре района Ростовской области

Воздушную атаку отразили в Ростовской области в ночь на 22 марта.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 марта атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к властям не поступала. Ситуацию будут уточнять. Добавим, на данный момент угроза БПЛА сохраняется. Предупреждение о воздушной опасности действует с вечера 21 марта.

