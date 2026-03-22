Под Хабаровском супруги пострадали при пожаре в частном доме

В селе Тополево Хабаровского района супруги получили ожоги во время пожара в своём доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло 21 марта в одноэтажном кирпичном доме на улице Гаражной. Огонь быстро распространился по комнате, крыше и деревянной котельной, пристроенной к зданию. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Хозяин успел вывести на улицу троих детей до приезда пожарных. Сам он и его жена пострадали от ожогов. Медицинскую помощь им оказали на месте.
На тушение привлекли 13 человек и 3 единицы техники. Пожарные также вынесли из котельной газовый баллон. Огонь ликвидировали за два часа.
Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Пожарные напоминают жителям края о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и газового оборудования.