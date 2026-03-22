В Иране выпустили крупнейшую банкноту в истории

Новая купюра окрашена в розовый цвет и по текущему курсу эквивалентна примерно 7 долларам. Она пришла на смену банкноте в 5 миллионов риалов, которая ещё несколько недель назад считалась самой крупной — такой скачок наглядно демонстрирует темпы обесценивания национальной валюты.
На лицевой стороне купюры изображена историческая мечеть Джамех в Йезде, а на оборотной — древняя цитадель Бам, возраст которой превышает 2500 лет.
Власти утверждают, что выпуск банкноты должен упростить доступ к наличным в условиях экономической турбулентности. Однако, несмотря на это, цифровые платежи по-прежнему остаются основным инструментом расчётов.
Ранее Life.ru писал, что иранская валюта стремительно теряет позиции — риал уже в начале года пробил психологическую отметку в миллион за доллар. На фоне 40% инфляции жители массово скупают валюту и золото, спасая сбережения. Давление санкций и внешнеполитическая напряжённость продолжают раскачивать экономику страны.
