В Иране выпустили крупнейшую банкноту в истории

Новая купюра окрашена в розовый цвет и по текущему курсу эквивалентна примерно 7 долларам. Она пришла на смену банкноте в 5 миллионов риалов, которая ещё несколько недель назад считалась самой крупной — такой скачок наглядно демонстрирует темпы обесценивания национальной валюты.