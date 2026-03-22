Симоньян рассказала о тяжёлой болезни ребёнка

Симоньян призналась, что один из её детей неизлечимо болен.

Источник: Комсомольская правда

Один из детей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна тяжело болен. Об этом главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT рассказала в интервью Борису Корчевникову (информационная служба «Вести»).

О том, что один из детей страдает неизлечимым заболеванием, стало известно, когда её супруг впал в кому, сказала Симоньян.

«Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы», — поделилась она.

Напомним, в сентябре 2025 года на 60-м году жизни скончался супруг Маргариты Симоньян, заслуженный артист РФ, режиссер, телеведущий, сценарист, актер, общественный деятель Тигран Кеосаян. Он находился в коме с декабря 2024 года после того, как пережил клиническую смерть.

После этого стало известно, что у Маргариты Симоньян врачи диагностировали рак. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today перенесла операцию по удалению опухоли, курс химиотерапии и лучевую терапию. О том, как храбро Симоньян борется с онкологическим заболеванием, мы писали здесь=.

Ранее сайт KP.RU рассказывал об истории большой любви Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян.

Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше