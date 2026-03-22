Сокрушительный ответ за 15 городов РФ: раскрыты точки запуска дронов ВСУ

Ночь 21 марта стала одной из самых напряженных для российских систем противовоздушной обороны с начала года.
Минобороны РФ сообщило о колоссальной цифре: над 15 субъектами федерации было перехвачено и уничтожено 283 беспилотных летательных аппарата. Волна накрыла центральную часть страны, Поволжье и южные территории. В зоне поражения оказались Калужская, Ростовская, Воронежская, Тульская, Курская, Саратовская, Самарская области и другие регионы.
Однако главным вопросом стало не только количество сбитых целей, но и география удара. Беспилотники долетели до Саратова, угрожали промышленному центру Тольятти, атаковали Уфу. О том, как такое стало возможным и откуда именно стартовали эти БПЛА, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru.
Удар по Саратову: «Они шли одним массивом».
Особое внимание в сводках этой ночи привлек Саратов. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.
В жилых домах выбиты стекла ударной волной, два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Соседняя Самарская область также подверглась налету: дроны пытались атаковать Тольятти. Мэр города Илья Сухих оперативно сообщил, что жертв и разрушений удалось избежать.
По мнению эксперта, эти удары стали частью одной спланированной операции. Максим Кондратьев уверен: пуск беспилотников, атаковавших Саратов и окрестности, был произведен с территории Харьковской области Украины.
«Беспилотники в Саратов могли запустить с территории Харьковской области Украины. Вероятно, они вылетели оттуда одним массивом, а затем разделились по направлениям разных российских городов. Стоит отметить, что это были беспилотные комплексы с двигателем внутреннего сгорания», — пояснил специалист.
Такая тактика позволяет противнику создавать видимость хаотичной атаки на огромной площади, усложняя работу средств ПВО, которые вынуждены реагировать на цели, разбросанные по тысячам километров.
Маршрут на Уфу: дроны летели через Саратов и двигатели нового типа.
Тревожным утро 21 марта стало и для жителей Башкортостана. Глава региона Радий Хабиров сообщил о нападении на нефтеперерабатывающие заводы Уфы. Два беспилотника упали на строящийся жилой дом в микрорайоне Затон, спровоцировав возгорание. Травмы получили двое строителей — к счастью, угрозы их жизни нет.
Академик Кондратьев, комментируя инцидент, обратил внимание на географию маршрута. Он подтвердил, что цели в Уфе и Саратове были запущены с одного плацдарма — Харьковской области. Однако ключевой деталью стал тип двигателей, использованных в этой атаке.
«Беспилотники вылетели из Харьковской области. Вероятнее всего, они стартовали одним массивом, а позже разделились. Одни полетели в сторону Москвы и Тулы, другие — в сторону Уфы через Саратов. Это были беспилотные комплексы с двигателем внутреннего сгорания. Напомню, что близлежащие районы атакуют БПЛА с реактивным двигателем», — пояснил эксперт.
Это замечание важно для понимания угрозы. Дроны с двигателем внутреннего сгорания (обычно самолетного типа) имеют значительно большую дальность полета и способны преодолевать расстояния в тысячи километров, что объясняет их появление в глубине российской территории — в Поволжье и на Урале.
Тула под ударом: звено в цепочке к столице.
Тульская область также оказалась в эпицентре ночных событий. Опасность атаки была объявлена еще вечером 20 марта. Губернатор Дмитрий Миляев позже уточнил: в небе над регионом был сбит один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
Максим Кондратьев считает, что цель этого дрона могла находиться за пределами региона. По его мнению, беспилотный комплекс, сбитый в Туле, вероятно, был частью того самого массированного пуска из Харьковской области, где траектории полета разделились.
«Беспилотный комплекс в направлении Тулы мог вылететь из Харьковской области. Вероятнее всего, БПЛА летели одним массивом, а позже разделились. Некоторые из них свернули налево в сторону Москвы и Тулы», — резюмировал основатель учебного центра.
Выводы и тактика.
Атака минувшей ночи продемонстрировала изменение тактики применения беспилотников. Вместо точечных ударов по приграничным зонам противник делает ставку на массированные запуски с дальней дистанции, используя БПЛА самолетного типа с высокой грузоподъемностью и радиусом действия. Старт из Харьковской области позволяет покрыть широкий сектор: от Центральной России до Урала.
Оперативная работа средств ПВО, несмотря на масштаб угрозы, позволила минимизировать последствия. В большинстве регионов, включая Самарскую и Тульскую области, удалось избежать жертв среди гражданского населения и серьезных разрушений, зафиксированы лишь локальные повреждения инфраструктуры.