Аргентина способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил президент республики Хавьер Милей на международной конференции консервативных политических действий в Будапеште.
— Европа годами стремилась к энергетической независимости; мы предлагаем ей нечто лучшее: надежного партнера с огромными запасами и правительство, которое соблюдает свои контракты, — цитирует аргентинского лидера издание El Cronista.
По его словам, сейчас страна переживает «золотую лихорадку в сфере инвестиций в энергетику». Милей отметил, что Аргентина обладает достаточными запасами нефти и газа, чтобы стать надежным поставщиком. По его словам, к 2030 году экспорт энергоносителей превысит 30 миллиардов долларов в год.
21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США стремятся к мировому доминированию, одновременно пытаясь вытеснить Россию с европейских энергетических рынков.
После решений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении энергоресурсов из РФ для нее наступает «зима». Так ранее ситуацию с энергетикой в ЕС прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. До этого он уже обращал внимание, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов буквально за сутки.