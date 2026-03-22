BTS дали первый за четыре года концерт в Сеуле на несколько сотен тысяч зрителей

Это первый полноценный концерт группы после длительного перерыва, связанного с военной службой участников. Непосредственно перед выступлением коллектив выпустил новый альбом Arirang. В апреле 2026 года BTS отправятся в мировое турне в поддержку пластинки.
Ранее министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль заявил, что концерт популярной K-pop-группы BTS в центре Сеула окажет мультипликативный эффект на экономику страны, исчисляемый триллионами вон.
