BTS дали первый за четыре года концерт в Сеуле на несколько сотен тысяч зрителей

В центре Сеула прошёл первый за четыре года концерт южнокорейской группы BTS. Мероприятие состоялось на площади Кванхвамун, вход для зрителей был свободным. В районе проведения мероприятия собралось несколько сотен тысяч зрителей.

Источник: Life.ru

Это первый полноценный концерт группы после длительного перерыва, связанного с военной службой участников. Непосредственно перед выступлением коллектив выпустил новый альбом Arirang. В апреле 2026 года BTS отправятся в мировое турне в поддержку пластинки.

Ранее министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль заявил, что концерт популярной K-pop-группы BTS в центре Сеула окажет мультипликативный эффект на экономику страны, исчисляемый триллионами вон.

