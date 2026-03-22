«Важнейший ресурс не применяется»: семью Усольцевых не смогут искать по их телефонам

Пропавшую семью Усольцевых не смогут найти по их телефонам. Это запрещает российское законодательство. Глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев предложил изменить его, транслирует ТАСС.
Он сообщил, что поиск по телефонам позволил бы продвинуть поисковую операцию. Однако доступ к ним может быть только у сотрудников спецслужб, пояснил Григорий Сергеев. Он считает, что соответствующий запрет должно быть возможно легально обойти. Например, искать не сами телефоны, а «металл, микросхему».
«Эту всю историю охраняет статья конституции о тайне связи, но, когда идет речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону. Он не хочет тайну связи. Его конституция в этот момент — это статья 20.1: каждый имеет право на жизнь. Вот его конституция в этой точке», — поделился мнением Григорий Сергеев.
Напомним, 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в лесной поход выходного дня, как говорят очевидцы, до горы Буратинка. Это местная достопримечательность предгорья Восточных Саян высотой 1563 метра, на которую поднимаются многие туристы. Обратно Усольцевы не вернулись.
По факту пропажи семьи возбуждено уголовное дело. Уже в марте Усольцевых могут признать погибшими.