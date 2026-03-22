На омского скульптора Сола могут завести дело из-за горельефа о женщинах

Омский скульптор‑монументалист Дмитрий Сол может стать фигурантом уголовного дела. Конфликт разгорелся вокруг его новой работы, которую он разместил в арке здания на ул. Ленина, 9.
Напомним, в минувшие выходные Сол установил на здании горельеф, посвящённый женщинам. Автор хотел подчеркнуть их ценность и красоту. По задумке скульптора, композиция должна была стать интерактивной точкой притяжения и напомнить зрителям о том, что важно ценить внутренний мир представительниц прекрасного пола.
Однако спустя всего два дня после установки собственники здания демонтировали арт‑объект и заявили о намерении подать на художника в суд, обвинив его в «варварстве». К Дмитрию уже приезжали сотрудники уголовного розыска, пока лишь для беседы, но ситуация остаётся напряжённой.
Дмитрий Сол признаёт, что разместил работу без согласования с владельцами здания, но подчёркивает, что цели испортить или осквернить сооружение у него не было. По словам скульптора, горельеф не нарушал облик здания и гармонировал с ним по цвету.
Художник обращает внимание на то, что в районе Любинского проспекта немало других работ омских мастеров, размещённых без официального разрешения, — и они не вызывают нареканий.
Скульптор также задаётся вопросом: если здание на Ленина, 9 — памятник культуры и должно сохраняться в первозданном виде, почему не предпринимаются меры против ярких вывесок магазинов, кричащих украшений витрин и граффити?
Несмотря на демонтаж, Сол не намерен «убирать работу в стол». Художник готов подарить горельеф предпринимателям — чтобы установить его на фасаде салона красоты, цветочного магазина или торговой точки, ориентированной на женскую аудиторию.