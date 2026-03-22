Independent: неизвестные дроны совершили налет на авиабазу США в Луизиане

Ранее сообщалось, что неопознанные беспилотные летательные аппараты были замечены за последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где проживают государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Произошедшее стало причиной усиления мер безопасности на объекте, а также обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о возможном переселении Марко Рубио и Пита Хегсета в другое место.