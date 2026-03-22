Independent: неизвестные дроны совершили налет на авиабазу США в Луизиане

Неизвестные беспилотники совершили налет на американскую авиабазу Барксдейл в Луизиане, где размещены стратегические бомбардировщики B-52, сообщает The Independent.
По данным издания, в связи с этим командование вводило режим изоляции и временно приостанавливало работу взлетно-посадочных полос.
Как отмечают военные, такие полеты могут быть связаны с разведывательной деятельностью или проверкой систем противовоздушной обороны. При этом точные цели и организаторы инцидентов пока не установлены.
Ранее сообщалось, что неопознанные беспилотные летательные аппараты были замечены за последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где проживают государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Произошедшее стало причиной усиления мер безопасности на объекте, а также обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о возможном переселении Марко Рубио и Пита Хегсета в другое место.