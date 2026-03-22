От +3 до +15, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 22 марта будет пасмурной, немного дождливой и ветреной. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
По прогнозу, 22 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, тогда как в остальное время существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления сохранится задует со скоростью 9 — 14 м/с. В ночь на 23 марта будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, при ветре, который разовьет скорость до 9 — 14 м/с.
В Ростовской области в воскресенье также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами ожидаются небольшие дожди, однако к вечеру осадки прекратятся. В ночь на понедельник обойдется преимущественно без осадков при северо-восточном ветре, который будет дуть со скоростью 9 — 14 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 22 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до 13 — 15 градусов тепла. В ночь на 23 марта столбики термометров опустятся до 3 — 5 градусов выше нуля.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +10 до +15 градусов. В ночь на понедельник ожидается от 0 до 5 градусов тепла.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
