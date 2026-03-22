Будущие юристы Дальнего Востока сразились на олимпиаде в Хабаровске

В краевой столице прошел престижный окружной тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады — 2026. Площадкой для интеллектуальных состязаний стал Дальневосточный филиал РГУП имени В. М. Лебедева. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Участники со всего региона демонстрировали свои знания в теории права, решали сложнейшие юридические кейсы и проходили тестирование на владение системой «КонсультантПлюс». Проект, организованный Молодежным союзом юристов РФ, направлен на формирование нового поколения профессионалов с высокой правовой культурой.
Особое внимание уделили гражданской позиции будущих правоведов. В рамках волонтерской акции студенты изготовили комплекты «сухого душа» для бойцов специальной военной операции. Организаторы подчеркнули, что для настоящего юриста профессионализм неразрывно связан с патриотизмом и ответственностью перед обществом.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru