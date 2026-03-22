В ЖК «Самородный квартал» в Хабаровске торжественно залит первый куб бетона

Группа Компаний VIRA официально дала старт активной фазе строительства жилого комплекса «Самородный квартал» в Хабаровске. Знаковым событием стала торжественная заливка первого куба бетона в основание будущего дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня на нашем проекте знаковое событие — мы заливаем бетон в первый куб фундамента монолита жилого дома, — сказал директор по девелопменту в Хабаровске Владислав Минтюков. — Это момент истины! Все происходит на строительной площадке, где идет очень активная жизнь — работают люди, передвигается техника. Это не просто котлован, это фундамент, основа будущего дома! Проект набирает обороты.
Он отметил, что принцип компании, который неуклонно соблюдается, — только ритмичная работа, никаких сбоев!
Уже вырыт достаточно глубокий котлован, где разместится большой подземный паркинг, он обрамлен подпорными стенками в виде буронабивных свай, устроено несколько ярусов арматурных поясов. Разработаны все необходимые технические и проектные решения, которые позволили укрепить котлован.
Как подчеркнул Владислав Минтюков, надежность жилого комплекса, а значит тех, кто будет здесь жить, для них стоит во главе.
Сейчас на стройке работают почти 50 человек, через две недели к ним присоединятся еще 30, когда закончатся свайные работы на доме № 1.
— Мы планируем уже в мае выйти из нулевой отметки и начать возведение каркаса самого дома, — заметил Владислав Минтюков. — В июле с улицы Карла Маркса уже будет виден наш жилой комплекс.
Пятнадцатилетний опыт работы на рынке недвижимости в Новосибирске, откуда пришла к нам компания, шесть десятков построенных домов позволяют думать, что все именно так и произойдет.
Все участники события бросили в бетон монетки. На счастье! С пожеланием, чтобы дом стоял долго, а мечты его жильцов непременно сбывались.
ЖК «Самородный квартал» — не просто новый объект, а флагманский проект Группы Компаний VIRA в регионе, призванный задать новые стандарты качества жилья. Он будет самым высоким в Хабаровске и по многим позициям уникальный.
Это первый проект девелопера в Хабаровске, который знаменует выход компании на строительный рынок краевого центра с масштабным и амбициозным предложением. За ним последуют другие.