Народные приметы на 23 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

23 марта христиане вспоминают Коринфских мучеников и мучениц, в их числе — Василисса, которую наши предки называли вешней воды указательницей. На Руси с этой датой было связано немало примет и ритуалов. Пользовались уважением и запреты, передаваемые из уст в уста от отца к сыну. Наши предки верили, что следуя мудрости своего народа, смогут отвести от дома беду, избежать хворей и конфликтов, увеличить доход и обрести личное счастье.