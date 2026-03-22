Народные приметы на 23 марта: чего нельзя делать, чтобы не было беды?

23 марта христиане вспоминают Коринфских мучеников и мучениц, в их числе — Василисса, которую наши предки называли вешней воды указательницей. На Руси с этой датой было связано немало примет и ритуалов. Пользовались уважением и запреты, передаваемые из уст в уста от отца к сыну. Наши предки верили, что следуя мудрости своего народа, смогут отвести от дома беду, избежать хворей и конфликтов, увеличить доход и обрести личное счастье.
Расскажем, что разрешалось, а что запрещалось делать в старину 23 марта.
Народные приметы на 23 марта: что нельзя делать.
В давние времена 23 марта строго-настрого запрещалось стричься. Говорили, что вместе с волосами можно жизнь свою укоротить. Если верите в приметы, для посещения парикмахера лучше выбрать другой день.
Не рекомендуется выбрасывать мусор после обеда. Якобы вместе с ним из дома уйдут мир и благополучие. Избавляться от грязи и хлама нужно с утра, тогда неприятных последствий удастся избежать.
Нельзя проливать воду на пол — к беде. Также не следует класть на стол мокрую ложку, например, которой вы ели суп или размешивали сахарный песок в чае. Согласно народным поверьям, из-за этого в дом придет голод.
Беременным женщинам в старину не советовали отрезать хлеб ножом. Считалось, что у нарушившей данное правило, ребенок будет неласковым или даже грубым.
Чтобы девушка не осталась без мужа, 23 марта ей нельзя было есть перед зеркалом. Кроме того, она не должна была ходить на улицу с распущенными волосами.
Остаться без копейки на целый год в этот день рисковали те, кто ходит с дырявыми карманами или в грязной обуви. Выглядеть нужно было опрятно, тогда и о финансах переживать не придется.
Наши пращуры не сомневались: не стоит перестилать белье, иначе кошмары замучают.
Замужние женщины на Руси опасались гладить котов, так как из-за этого муж начнет изменять. Такое суеверие существовало много веков подряд.
Не разрешается говорить о покойниках плохо, в противном случае они начнут являться во снах.
Запрещается отказывать в помощи даже малознакомым людям. Из-за этого в жизни может начаться черная полоса.
Лучше воздержаться от гулянок и посиделок с алкоголем. Тому, кто ослушается, мудрецы на Руси пророчили проблемы с законом.
Народные приметы на 23 марта: что можно делать.
В день Василисы, вешней воды указательницы, наши предки без дела не сидели. Считалось, что встать необходимо как можно раньше, чтобы умыться колодезной водой. Якобы этот нехитрый ритуал способен продлить молодость и подарить красоту.
В первой половине дня люди на Руси занимались тем, что отводили от избы воду, опасаясь подтопления. В подполе они обычно хранили запасы, поэтому спешили защитить их от талого снега.
23 марта счастья пытали рыбаки. Дату называли удачной и надеялись на хороший улов. Любители посидеть с удочкой обычно приносили домой плотву. А чтобы на речке везло круглый год, первую пойманную в этот день рыбешку следовало отдать коту.
Стоит отметить, что день подходит и для уборки, и для рукоделия, и для знакомств. В давние времена бытовало мнение, что если парень встретит симпатичную девушку, они вскоре поженятся и будут жить в любви и согласии.
Народные приметы о погоде на 23 марта.
Густой туман 23 марта в старину считали предвестником щедрого урожая льна.
Если с самого утра льет дождь, то и лето окажется «мокрым».
Светит солнце? Холодов этой весной больше можно не бояться.
Снег в этот день указывает на то, что и в мае снег пойдет.
Если воробьи попрятались, погода вскоре испортится.
Именинники 23 марта.
В этот день именины отмечают Василиса и Анастасия, а также Виктор, Галина, Георгий, Денис, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор и Павел.