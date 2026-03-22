Рак и ЭКО: онколог озвучил неутешительные детали о диагнозе Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой в начале марта обнаружили рак желудка четвертой стадии, рассказала, что трое ее старших детей появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Историю тут же связали с рядом других похожих инцидентов, когда у российских звезд после ЭКО обнаруживали рак. Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал о связи этой процедуры с онкологией, а также объяснил, чем еще опасна поздняя беременность.
Рак после четвертых родов.
После затяжного судебного процесса и развода с супругом Артемом Чекалиным Валерия наконец обрела женское счастье. Несколько месяцев назад блогер поделилась с поклонниками радостной новостью, что ждет ребенка от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.
Тогда Лерчек еще не догадывалась, чем для нее обернется эта беременность. Первые тревожные звоночки прозвенели еще в конце 2025 года. 23 декабря блогера экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша.
По словам Сквиччиарини, у нее были сильные боли в пояснице и почечные колики из-за роста матки. Состояние Валерии удалось стабилизировать, вскоре ее выписали из больницы.
Долгожданный сын появился на свет спустя два месяца — 26 февраля. После этого Чекалину госпитализировали в онкологическую реанимацию. А следом от ее близких посыпались страшные новости.
Отец четвертого ребенка рассказал, что у Валерии обнаружили рак с метастазами в легких, а ее подруге Алина Акилова добавила, что речь идет о раке желудка четвертой стадии.
Спустя несколько дней Лерчек начала проходить курс химиотерапии.
Последствия ЭКО?
После новостей о раке четвертой стадии поклонники вспомнили слова Лерчек о том, что трое ее старших детей появились благодаря процедуре ЭКО. Этот способ оплодотворения ранее всплывал в нескольких историях знаменитостей, у которых после родов тоже обнаружили рак.
ЭКО — это процедура, при которой оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит не в организме женщины, а в лабораторных условиях. У будущей мамы извлекают яйцеклетку, помещают в лабораторную емкость, затем оплодотворяют и, если все прошло успешно, эмбрион переносят в матку женщины.
Врачи отмечают, что на сегодняшний день нет однозначных и достоверных доказательств того, что экстракорпоральное оплодотворение повышает риск онкологических заболеваний.
Однако ранее уже было несколько трагичных историй. Так, у певицы Жанны Фриске обнаружили агрессивную форму рака мозга сразу после рождения сына Платона, зачатого с помощью ЭКО. Артистка умерла в 2015 году.
Спустя несколько лет у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга после рождения дочери Милы, также зачатой с помощью ЭКО. Она умерла в 2024 году.
Онколог Черемушкин при этом отметил, что процедура ЭКО не может повлиять на возникновение опухоли, но способна ускорить рост уже существующей.
«Беременность и ЭКО напрямую не являются причиной возникновения опухоли. Но они могут ускорить прогрессирование уже существующей опухоли. То есть опухоль уже должна была быть, но ее развитие на фоне этих факторов ускорилось», — пояснил врач.
Поздняя беременность — фактор риска?
Черемушкин отметил, что поздняя беременность таит в себе и другие опасные последствия. Лерчек во время четвертых родов было 33 года.
«Во время поздних родов большинство проблем связаны с репродуктивной системой, отсюда появляется необходимость в проведении ЭКО и других вспомогательных мероприятий. К тому же, количество хронических заболеваний увеличивается с каждым годом. Поэтому, конечно, у женщин, рожающих поздно, масса всяких побочных эффектов, в том числе, обостряются старые болезни и ускоряется рост опухолей. То есть всему свое время», — пояснил врач.
Кроме того, последствия поздних беременностей могут быть не только для матери, но и для ребенка.
С возрастом женщины увеличивается риск генетических нарушений у плода. Самые распространенные патологии — трисомии, когда вместо пары хромосом в организме эмбриона появляется третья, например как при синдроме Дауна.
