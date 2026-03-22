Не потерять голос. Эксперты дали прогнозы на выборы-2026 в Пермском крае

Этот год в прямом смысле слова решающий для страны в целом, края и Перми в частности. Нам предстоит участие в выборах нескольких уровней: от муниципального до федерального. Голосовать будем за кандидатов в депутаты Госдумы, Заксобрания Прикамья, Пермской гордумы и представительных органов Большесосновского, Кунгурского, Соликамского округов. Интерес жителей подогревают новости о том, что в гонке могут принять участие экс-министр образования Раиса Кассина и бывший мэр Перми Алексей Дёмкин. Какие прогнозы дают эксперты?
Ждём осени.
Решать судьбу страны, края и города будем в третье воскресенье сентября. Единый день голосования намечен на 20 число первого осеннего месяца в связи с выборами депутатов Госдумы РФ. По законодательству региональные и муниципальные кампании совмещаются с федеральными.
«В 2026 г. жители Пермского края смогут проголосовать непосредственно в помещении избирательного участка или воспользовавшись механизмом “Мобильный избиратель” (то есть — по месту нахождения, а не жительства; в этом случае заранее нужно подать соответствующее заявление), — сообщили в Избирательной комиссии Пермского края. — Также сделать свой выбор можно будет на дому. Досрочное голосование предусмотрено исключительно для удалённых и труднодоступных населённых пунктов Пермского края.
Сроки и места определят отдельным решением регионального избиркома. А решение о согласовании применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) принимает Центральная избирательная комиссия РФ, куда из края направлена соответствующая заявка".
Кампании стартуют после того, как в СМИ официально опубликуют решения о назначении выборов. Это должно произойти не позднее пяти дней после их принятия. После этого кандидаты и избирательные объединения смогут подавать документы на выдвижение в избирательные комиссии.
«Для федеральных органов государственной власти решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 110 и не позднее 90 дней до дня голосования», — отметили в Крайизбиркоме.
Для региональных органов власти — это 100 и 90 дней соответственно, для муниципальных — 90 и 80 дней. Выдвинуться может любой совершеннолетний гражданин страны, не имеющий подданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране.
В СМИ агитационный период стартует 22 августа (то есть за 28 дней до голосования). После выборов сначала подсчитают голоса за кандидатов в депутаты Госдумы. Затем подведут итоги региональной кампании. Следующей на очереди будут муниципальные.
Проверка на прочность.
Каждые выборы — это проверка на прочность сложившейся в территории политической системы, считают эксперты. Кроме того, отмечает политконсультант Людмила Ознобишина, когда речь идёт о кампаниях федерального уровня, можно понять, как партийные предпочтения жителей Прикамья отличаются от других регионов, насколько у нас обеспечена политическая стабильность, поддерживается ли принятый местными властями курс.
«Год решающий, важный, он охарактеризует минувшую пятилетку, которая проходила под руководством губернатора Дмитрия Махонина. Как её оценивают жители — мы увидим в сентябре, — считает эксперт. —Безусловно, каждые пять лет происходит обновление и Заксобрания, и гордумы Перми. Сейчас я прогнозирую, что этот процесс затронет от четверти до трети состава. Это будет связано в том числе с завершением карьеры ряда политиков. Кроме того, есть тренд на присутствие в органах власти участников СВО. Однако говорить об этом пока рано, у политических партий процесс формирования списков кандидатов только начался».
«В “Единой России” на днях только объявили о приёме документов на предварительное голосование. О большинстве кандидатов от других партий мы узнаем лишь летом. Но любые выборы всегда открывают новые имена и лица. И 2026 г. не станет исключением. Если в 2021 г. избиратели голосовали за врачей, за тех, кто был на передовой в борьбе с COVID-19, то в сентябре 2026 г., уверен, поддержку получат участники СВО, — считает политический эксперт Михаил Майоров. — Сейчас в ЗС и гордуме Перми представлены пять партий.
По мнению экспертов, минимум столько и останется. Достаточно интересно выглядят перспективы «Партии пенсионеров за социальную справедливость», которой пять лет назад сотых долей процента не хватило, чтобы получить депутатский мандат в ЗС. Хорошие проценты показал их кандидат на губернаторских выборах 2025 г. Плюс эта партия освобождена от сбора подписей. Также могут преподнести сюрприз «Коммунисты России»".
При этом уже можно поразмышлять о том, с какими итогами к выборам подходят наши органы власти. Необычная ситуация в этом плане сложилась для гордумы Перми, говорят специалисты. Был сильный старт работы. Но затем многое изменилось.
«В соответствии с федеральным трендом на выстраивание вертикали власти гордума передала многие полномочия на краевой уровень. Сейчас, наблюдая за ходом заседаний, мы видим, что народные избранники занимаются в основном техническими вопросами, — отмечает Людмила Ознобишина. — С другой стороны, не стоит преуменьшать значение депутатов. Ведь они по-прежнему представляют избирателей. Однако сейчас, когда всё больше полномочий переходит к исполнительной власти, начинает возрастать значение личности политика (насколько активно он общается с жителями, лоббирует их интересы и решает проблемы)».
В разрезе политических партий самые сильные позиции, по мнению эксперта, у правящей. Дело в планомерном выстраивании структуры на местах, регулярном участии в выборах разного уровня. У некоторых других партий ситуация не столь оптимистичная, поскольку на местах есть только отдельные представители.
«Можно сказать, что от справедливороссов некоторых ярких лидеров отпугнула жёсткая критика краевой власти, звучавшая из уст одного из членов партии, — отмечает политконсультант. — Что касается партии “Новые люди”, там накануне выборов произошла смена руководителей регионального отделения. На мой взгляд, это сигнализирует о какой-то незрелости партийной системы.
При этом, если говорить о самой подготовленной к выборам партии, то, несмотря на консолидацию вокруг флага, которая произошла за эти пять лет, и высокий уровень доверия к губернатору, есть объективные обстоятельства, которые могут формировать в людях скрытое недовольство. Это рост цен, тарифов ЖКХ и налоговой нагрузки".
Перечисленные факторы задевают разные слои населения. По словам Людмилы Ознобишиной, рост цен и тарифов в первую очередь волнует старшее поколение, усиление запретов в области интернета — молодёжь, увеличение налогов тревожит многих представителей среднего и малого бизнеса. Это создаёт вызовы для всех партий, но в первую очередь — для той, что у руля.
Снова в строй?
На днях распространилась информация, что в политическую жизнь региона могут вернуться недавно покинувшая пост министра образования края Раиса Кассина и экс-мэр Перми и бывший вице-премьер правительства Прикамья Алексей Дёмкин. Сообщалось, что они планируют идти в Заксобрание.
«Эти люди себя хорошо зарекомендовали, у них есть понимание того, каким образом на законодательном уровне можно решить те или иные вопросы, ведь они в режиме нон-стоп участвовали в процессе приведения регионального законодательства в соответствие федеральному, в управлении территорией», — отмечает Людмила Ознобишина.
Как насчёт представителей Пермского края в Госдуме? По мнению эксперта, здесь картина ещё неясна.
«Нужно увидеть списки партий, чтобы переходить к оценке шансов конкретных персон. Смущает вот что: пять лет назад фавориты в округах были очевидны, сейчас же ситуация кажется подвешенной. Ранее сообщалось, что действующие депутаты от Пермского края Антон Немкин, Ирина Ивенских и Игорь Шубин планируют продолжить работу. Но пока непонятно, насколько осуществимы эти желания: фаворитов по округам мы увидим после завершения выдвижения участников на предварительное голосование правящей партии», — считает политконсультант.
Будут сюрпризы?
В последние годы выборы в Прикамье проходили относительно спокойно. Чего ждать на этот раз?
"Я не вижу оснований предполагать, что предстоящая избирательная кампания будет грязной. Наоборот, все тренды говорят об обратном. Чем дальше от 90-х, тем спокойнее выборы. Люди больше не ведутся на громкие лозунги и популизм. Они видят на примере других стран, что бывает, когда побеждают политические фрики и клоуны. Поэтому грязь и чёрные технологии работают против тех, кто их применяет, — уверен Михаил Майоров. — Поддержкой пользуются профессионалы, на деле подтвердившие свои компетенции.
Возможно, КПРФ традиционно проявит непродуктивную активность и будет ставить под сомнение легитимность избирательных процедур. Такую позицию можно понять: их повестка, на мой взгляд, почти полностью направлена в прошлое, и критика выборов — то немногое, что связывает коммунистов с настоящим".
Во главе партии.
Действующий губернатор возглавляет региональное отделение правящей партии. С таким раскладом прикамские «единороссы» подходят к выборам в ЗС впервые. Какой будет роль главы региона?
«С одной стороны, это значит, что Дмитрий Махонин принимает на себя все риски, с другой — что делится с партией своим электоральным весом, подтверждённым итогами прошлогодних губернаторских выборов. Предположу, что это серьёзно усилит позиции партии, так как глава Прикамья может предъявить избирателям зримые результаты работы», — считает Михаил Майоров.