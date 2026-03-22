В Сосновоборске устраняют последствия возгорания в кабельном туннеле

В Сосновоборске идут аварийно-восстановительные работы после вчерашнего пожара в кабельном туннеле. По данным на сегодняшнее утро, 22 марта, электроснабжение в городе восстановлено. Также возвращено отопление во все дома, которые были ранее отключены. Остаются перебои с холодным водоснабжением по адресам: ул. Энтузиастов, дома 10 и 12. Для жителей организуют подвоз воды. Продолжаются работы по восстановлению связи. О ходе аварийно-восстановительных работ рассказал глава Сосновоборского муниципального округа Андрей Кудрявцев. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю В субботу, 21 марта в 15:30 было зафиксировано возгорание в кабельном туннеле на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Энтузиастов. Площадь пожара достигла 190 кв. м. В 19:25 пожар был локализован, а затем потушен. На месте работали 36 сотрудников МЧС России и 10 единиц спецтехники.