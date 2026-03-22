В красноярском «Роевом ручье» открыли купальный сезон для белых медведей

Теперь медведица Урсула и самец Ермак проводят в воде большую часть времени. Они плавают, ныряют и играют, поддерживая природные навыки. Белые медведи хорошо приспособлены к холоду: под водой могут находиться до двух минут, а от низких температур их защищают толстый слой подкожного жира и особое строение шерсти. Несмотря на ночные заморозки, животные с удовольствием заходят в воду.