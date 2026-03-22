В красноярском «Роевом ручье» открыли купальный сезон для белых медведей

В парке флоры и фауны «Роев ручей» после зимнего перерыва наполнили бассейны в вольерах белых медведей. Для полярных хищников вода — естественная среда обитания: латинское название вида Ursus maritimus переводится как «медведь морской».
Теперь медведица Урсула и самец Ермак проводят в воде большую часть времени. Они плавают, ныряют и играют, поддерживая природные навыки. Белые медведи хорошо приспособлены к холоду: под водой могут находиться до двух минут, а от низких температур их защищают толстый слой подкожного жира и особое строение шерсти. Несмотря на ночные заморозки, животные с удовольствием заходят в воду.
У Урсулы есть особенность: завидев посетителей, она с разбегу плюхается в бассейн, поднимая тучу брызг. Для медведицы окатить зрителей водой стало любимым развлечением.
Ермак — молодой самец, которого привезли в Красноярск из Геленджика. Его отец, легендарный «Командор» Седов, был первым белым медведем парка. Урсула появилась в «Роевом ручье» в 2018 году: ее спасли в поселке Диксон, где она жила на помойках и пугала местных жителей.