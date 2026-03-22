Мошенники начали использовать схему с «обратным звонком» для кражи средств

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мошенники применяют тактику «обратного звонка» с целью хищения средств россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Злоумышленники в целях хищения денежных средств граждан применяют тактику “обратного звонка”, рассылая через СМС, мессенджеры или электронную почту сообщения о взломе аккаунта на портале “Госуслуги”, — сказали в пресс-центре.
В МВД пояснили, что в рамках указанной мошеннической схемы жертву убеждают в том, что ее профиль взломан, а для блокировки доступа злоумышленников к учетной записи необходимо связаться с техподдержкой по абонентскому номеру сотовой связи, указанному в сообщении. «В ходе общения по данному абонентскому номеру мошенники с применением методов социальной инженерии пытаются выманить у жертвы код подтверждения для получения доступа к учетной записи на портале “Госуслуги”, данные банковской карты или иные сведения личного и конфиденциального характера», — пояснили в ведомстве.
Чтобы не стать жертвой обмана, в МВД советуют игнорировать подобные сообщения. В министерстве подчеркнули, что сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят перезванивать на мобильные номера.