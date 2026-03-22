Мошенники начали использовать схему с «обратным звонком» для кражи средств

В МВД пояснили, что в рамках указанной мошеннической схемы жертву убеждают в том, что ее профиль взломан, а для блокировки доступа злоумышленников к учетной записи необходимо связаться с техподдержкой по абонентскому номеру сотовой связи, указанному в сообщении. «В ходе общения по данному абонентскому номеру мошенники с применением методов социальной инженерии пытаются выманить у жертвы код подтверждения для получения доступа к учетной записи на портале “Госуслуги”, данные банковской карты или иные сведения личного и конфиденциального характера», — пояснили в ведомстве.