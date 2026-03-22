Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: ОАЭ подверглись ракетным ударам

На территории ОАЭ зафиксировали серию ракетных ударов.

Источник: Комсомольская правда

Объединенные Арабские Эмираты вновь подверглись ударам с воздуха. Территория ОАЭ атакована ракетами. Известно, что удары нанесены под утро 22 марта. Так пишет иранское агентство Fars.

Информации о пораженных объектах, повреждениях и пострадавших к настоящему моменту нет. Как сообщает местное Минобороны, силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов отражают атаку БПЛА и ракет. Они выпущены Ираном, говорится в сообщении.

«Слышимые звуки являются результатом того, что системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты и беспилотники», — сказано в материале МО.

Днем ранее Иран предупредил ОАЭ о возможной атаке. Целью удара станет эмират Рас-эль-Хайма, если враги Тегерана решатся на обстрел островов Абу-Муса и Большой Томб. Иранские военные заявили, что не оставят такую атаку без ответа.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
