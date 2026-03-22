Fars: ОАЭ подверглись ракетным ударам

Объединенные Арабские Эмираты вновь подверглись ударам с воздуха. Территория ОАЭ атакована ракетами. Известно, что удары нанесены под утро 22 марта. Так пишет иранское агентство Fars.
Информации о пораженных объектах, повреждениях и пострадавших к настоящему моменту нет. Как сообщает местное Минобороны, силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов отражают атаку БПЛА и ракет. Они выпущены Ираном, говорится в сообщении.
«Слышимые звуки являются результатом того, что системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты и беспилотники», — сказано в материале МО.
Днем ранее Иран предупредил ОАЭ о возможной атаке. Целью удара станет эмират Рас-эль-Хайма, если враги Тегерана решатся на обстрел островов Абу-Муса и Большой Томб. Иранские военные заявили, что не оставят такую атаку без ответа.