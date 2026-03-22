Лидер демократов в Конгрессе США призвал к смене режима в стране

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис в субботу, 21 марта, заявил о необходимости смены политического режима в Америке. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
— Нам необходима смена режима в Америке, — написал конгрессмен.
По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке, который он назвал «безрассудной войной», развязанной республиканцами, США стали менее безопасной страной, миллиарды долларов тратятся впустую, а цены на бензин резко выросли.
15 марта Джеффрис также заявил, что демократы в палате представителей США намерены предпринять новую попытку ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в связи с его действиями против Ирана. Партия планирует повторно вынести на голосование соответствующую резолюцию. Еще в начале марта инициативе не хватило всего шести голосов для принятия: тогда за проголосовали 212 депутатов, в то время как 219 выступили против.
Журналист Такер Карлсон также считает, что военный конфликт Ирана, США и Израиля может перерасти в глобальное религиозное противостояние. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Такера Карлсона исключили из движения Make America Great Again, поскольку тот «сбился с пути» и раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке.
При этом еще в июне прошлого года американский лидер заявил о возможности смены власти в Иране, если Тегеран не сможет «сделать страну вновь великой». В своем сообщении в соцсети Truth Social глава государства использовал аббревиатуру MIGA (Make Iran Great Again, «Сделаем Иран вновь великим» — прим. «ВМ»), которая является отсылкой к его предвыборному лозунгу MAGA.