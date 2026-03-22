Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван способ увеличить доходность вкладов: он вас удивит

Экономист Глухова: дробление вкладов увеличивает доходность.

Источник: Комсомольская правда

Наибольшую доходность в настоящий момент россиянам принесут банковские вклады, размещённые в рамках дробления на срок три и шесть месяцев. Такой совет дала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

«Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП: если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях. Шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет “собрать” текущую доходность на более длинном горизонте», — сказала экономист агентству «Прайм».

Что принесло наибольший доход в прошлом году — банковские вклады, драгметаллы или валюта, — и на чем заработать в 2026-м, читайте здесь на KP.RU.

Также стало известно, кто и сколько денег несет на вклады в 2026-м.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против выборочного доступа финансовых организаций к «белому списку» сайтов при ограничении мобильного интернета. Набиуллина заявила, что все банки РФ должны оставаться в онлайн-доступе.

