Назван способ увеличить доходность вкладов: он вас удивит

Наибольшую доходность в настоящий момент россиянам принесут банковские вклады, размещённые в рамках дробления на срок три и шесть месяцев. Такой совет дала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
«Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП: если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях. Шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет “собрать” текущую доходность на более длинном горизонте», — сказала экономист агентству «Прайм».
