Во ВНИРО объяснили, почему озеро под Тюменью становится «водоемом мутантов»

«В открытой печати представлено мало сведений о последствиях, возникающих у различных видов водных биоресурсов после попадания в зону воздействия электрических токов при лове электроудочками. Особи рыб при попадании в зону электротоков подвергаются сильному угнетению и теряют способность к плавательным движениям. Одним из возможных последствий воздействия электрического тока, чаще всего наблюдаемых при электролове рыбы, являются кровоизлияния и повреждения позвоночника — переломы и смещения позвонков», — рассказали там.