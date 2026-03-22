Во ВНИРО объяснили, почему озеро под Тюменью становится «водоемом мутантов»

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Электроудочки наносят рыбам повреждение позвоночника — переломы и смещение позвонков, а также лишают их способности плавать из-за воздействия электрического тока. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Ранее в местных СМИ сообщали о том, что озеро Андреевское под Тюменью превращается в «водоем мутантов» из-за браконьеров с электроудочками.
«В открытой печати представлено мало сведений о последствиях, возникающих у различных видов водных биоресурсов после попадания в зону воздействия электрических токов при лове электроудочками. Особи рыб при попадании в зону электротоков подвергаются сильному угнетению и теряют способность к плавательным движениям. Одним из возможных последствий воздействия электрического тока, чаще всего наблюдаемых при электролове рыбы, являются кровоизлияния и повреждения позвоночника — переломы и смещения позвонков», — рассказали там.
В пресс-службе отметили, что сильные электрические поля могут оказывать негативное воздействие на выживаемость, физиологическое состояние и уровень травматизма рыб. «Не только в России, но и во многих странах мира электроудочка признается орудием браконьерского лова, а ее применение запрещено законодательно», — подчеркнули там.