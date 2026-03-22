О дожде на трассе М-4 в Ростовской области предупредили водителей

В течение 22 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, а также местами по региону ожидаются осадки.
Возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха днем составит +8−13, в отдельных территориях должно быть до +15 градусов.
При осадках водителям следует увеличить дистанцию, нужно избегать резких маневров и следить за сообщениями на информационных табло. Добавим, о возможном ухудшении погоды также предупреждали в госкомпании «Автодор» вчера, 21 марта.
