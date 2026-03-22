Гол Бучневича принес победу «Сент-Луису» в матче НХЛ с «Ванкувером»

ОТТАВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал автором победного гола в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сент-Луиса». Бучневич забросил шайбу на 32-й минуте. Также он отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом команды. Россиянина признали первой звездой матча.
Для Бучневича это 16-й гол в нынешнем сезоне. Также форвард 26 раз ассистировал партнерам в 69 играх.
«Сент-Луис» занимает 7-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 67 очков в 69 матчах. «Ванкувер» располагается на последней, 8-й строчке Тихоокеанского дивизиона с 50 очками после 69 игр. В следующем матче «Сент-Луис» в ночь на 25 марта по московскому времени примет «Вашингтон», «Ванкувер» в этот же день сыграет дома против «Анахайма».