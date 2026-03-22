В «Крокус Групп» ответили, что будет с площадкой «Крокус сити холл»

Площадка «Крокус Сити Холл» остановила работу после чудовищного теракта в марте 2024 года. Сейчас вопрос об использовании концертного зала не обсуждается. Об этом уведомил пресс-секретарь «Крокус Групп» Артём Бассараба в диалоге с РИА Новости.
Он объяснил, что приоритетной задачей сейчас является полноценное восстановление павильона «Экспо» на площадке. Пространство должно отвечать требованиям безопасности. На павильоне проводятся работы для комфортного пребывания в здании посетителей выставок и сотрудников, указал спикер.
«Определение будущего для места, где располагался концертный зал, на данный момент не стоит на повестке», — ответил Артём Бассараба.
Напомним, 2 марта 2024 года четверо вооруженных автоматами мужчин ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям, а затем подожгли зал. В итоге от огнестрельных ранений и пожара погибли 149 человек, еще более 600 получили ранения.
В марте 2026 года суд приговорил 15 фигурантов дела о теракте в концертном зале к пожизненным срокам. Еще четверо преступников будут отбывать за решеткой срок от 19 до 22 лет.