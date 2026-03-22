Депутат Немкин: злоумышленники шантажируют вернувшихся из Японии россиян

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мошенники через мессенджеры сообщают россиянам, которые вернулись из Японии, что они якобы финансируют «Союз за возвращение северных территорий» (организация признана нежелательной в России). Для решения проблемы злоумышленники предлагают перевести деньги на «безопасный счет», рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Появилась новая схема мошенничества, нацеленная на россиян, вернувшихся из Японии. Злоумышленники выходят на связь через мессенджеры и обвиняют граждан в якобы финансировании “Союза за возвращение северных территорий”. Подобные сообщения сопровождаются угрозами и попытками создать ощущение срочности и правовой опасности», — сообщил депутат.
Он отметил, что при дальнейшей коммуникации со злоумышленниками человеку предлагают решить проблему и обезопасить средства путем перевода денег на так называемые безопасные счета. В действительности же, как пояснил Немкин, речь идет о счетах, полностью контролируемых мошенниками, а использование юридически чувствительной темы в сочетании с фактором недавней поездки усиливает психологическое давление на жертву. «Ни государственные органы, ни финансовые организации никогда не требуют перевода средств для “защиты” денег или урегулирования возможных правонарушений. Любые подобные требования — это прямой признак мошенничества. Основная задача злоумышленников — вывести человека из состояния рационального мышления и заставить действовать быстро, не проверяя информацию», — подчеркнул парламентарий.
Немкин также заметил, что отдельную обеспокоенность у граждан вызывает тот факт, что мошенники, вероятно, располагают сведениями об их поездках, что может быть связано как с утечками данных, так и с анализом открытых источников, включая социальные сети. По его словам, в таких условиях особенно важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены и ограничивать распространение личной информации в публичном пространстве. «Гражданам стоит сохранять бдительность: не вступать в переписку с неизвестными отправителями, не переходить по подозрительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги по подобным требованиям. При получении таких сообщений следует незамедлительно обратиться в банк и правоохранительные органы. Чем выше уровень информированности общества о подобных схемах, тем сложнее мошенникам реализовывать свои преступные сценарии», — заключил депутат.