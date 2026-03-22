Вертолетный рейс в отдаленные села Приморья перенесли из‑за погоды

Вылет по маршруту Терней — Малая Кема — Амгу — Самарга и обратно состоится 26 марта.

Источник: PrimaMedia.ru

Вертолетный рейс, который должен был соединить Терней с удаленными поселками Приморья, перенесен на 26 марта из‑за неблагоприятных метеоусловий, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Речь идет о маршруте № 127/128: Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга и обратно по тому же маршруту. Также отменен рейс Терней — Единка — Терней.

Дожди и туман ожидаются в Приморье 22 марта.

Температура воздуха в крае поднимется до +15°С, на побережье будет прохладнее.

Напомним, что погоду в Приморском крае в воскресенье, 22 марта, определяют атмосферные фронты. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах возможен туман.