Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это нельзя вылечить»: Симоньян сообщила о тяжелой болезни ребенка

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она уточнила, что об этом стало известно в тот период, когда ее муж Тигран Кеосаян находился в коме.

— Когда Тигран ушел в кому, выяснилось что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Симоньян призналась, что именно эта новость помогла ей собраться и выйти из сложного состояния. Она добавила, что вскоре после этого у нее самой обнаружили онкологическое заболевание.

Она отметила, что все эти события произошли в течение девяти месяцев, которые стали серьезным испытанием для нее и ее близких.

Еще 7 сентября журналистка сообщила о тяжелом заболевании, которое диагностировали у нее. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующий день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. Симоньян 22 сентября также рассказала о том, что проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы «рада сообщить», что у нее все хорошо, однако старается никогда не врать.

Журналистка 26 сентября сообщила о другом горе — смерти своего супруга Тиграна Кеосаяна. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.

